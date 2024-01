Diffidati Vecchia Signora Juventina Empoli: un titolarissimo è a rischio squalifica per l’Fc Internazionale!

Diffidati Juve Empoli: un titolarissimo è a rischio squalifica per l’Inter! Potrebbe saltare il Derby d’Italia

Solo un diffidato in casa Juventus in vista del match interno contro l’Empoli, in programma sabato allo Stadium. Capitan Danilo sarà squalificato in caso di cartellino giallo.

Il brasiliano è in diffida e quindi a rischio per il Derby d’Italia del prossimo 4 febbraio.

The post Diffidati Juve Empoli: un titolarissimo è a rischio squalifica per l’Inter! appeared first on Juventus News 24.