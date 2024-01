Diffidati Udinese AC Milan: due rossoneri a rischio per la sfida con il Bologna

Diffidati Udinese Milan: due rossoneri a rischio per la sfida con il Bologna. Le ultimissime sui rossoneri

Questa sera il Milan andrà in scena alla Dacia Arena di Udine per la sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Due rossoneri devono stare attenti ai cartellini.

Si tratta di Reijnders e Musah che, nel caso in cui venissero ammoniti, sarebbero costretti a saltare la prossima sfida in programma tra una settimana esatta a San Siro contro il Bologna.

