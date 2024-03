Diffidati Slavia Praga #Milan AC: quattro diavoli rossoneri a rischio turno di squalifica per i quarti di finale. Le NEWS

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Diffidati Slavia Praga-Diavolo Rossonero: sono quattro i calciatori rossoneri che in caso di giallo salterebbero gli eventuali quarti di finale

Il Diavolo Rossonero di Coach Pioli si appresta ad affrontare questo pomeriggio lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League col chiaro obiettivo di approdare ai quarti di finale della competizione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I rossoneri dovranno però stare attenti ai cartellini gialli: sono infatti quattro i calciatori diffidati che in caso di ammonizione salterebbero l’eventuale andata dei quarti di finale. Si tratta di Maignan, Calabria, Tomori e Musah. I quattro dovrebbero partire tutti dal primo minuto.

Pubblicità

The post Diffidati Slavia Praga Diavolo Rossonero: quattro rossoneri a rischio squalifica per i quarti di finale. Le ultime appeared first on Diavolo Rossonero News 24.