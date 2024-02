Diffidati Signora Juve VS l’Udinese: due big a rischio squalifica!

Diffidati Juve contro l’Udinese: due big a rischio squalifica! Salteranno una giornata in caso di cartellino giallo

Sono due i diffidati in casa Juventus in vista del match interno contro l’Udinese, in programma lunedì all’Allianz Stadium.

Bremer e Vlahovic saranno squalificato in caso di cartellino giallo. Entrambi sono entrati in diffida dopo Inter-Juve.

