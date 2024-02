Diffidati Monza AC Milan: due rossoneri a rischio turno di squalifica VS l’Atalanta. I dettagli

Diffidati Monza-Milan: sono due i rossoneri a rischio squalifica per sfida di domenica prossima contro l’Atalanta

Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite questa sera del Monza nel posticipo serale della 25esima giornata di Serie A con il chiaro obiettivo di agguantare il secondo posto dopo lo stop della Juve ieri contro il Verona.

Tra le fila dei rossoneri sono due i calciatori diffidati e dunque a rischio squalifica per la sfida di domenica prossima in casa contro l’Atalanta: Loftus-Cheek e Yunus Musah. Soprattutto l’inglese, che partirà titolare, dovrà stare particolarmente attento.

