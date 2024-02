Diffidati #Milan AC Atalanta BC: sono tre i calciatori a rischio per la Lazio

13:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Diffidati Diavolo Rossonero-Atalanta: sono tre i calciatori rossoneri che con un’ammonizione salteranno la prossima gara contro la Lazio

Il Diavolo Rossonero, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League, vuole riscattare la sconfitta subita domenica scorsa contro il Monza nella sfida di questa sera a San Siro contro l’Atalanta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tra i rossoneri di Stefano Coach Pioli sono tre i calciatori diffidati che rischiano di saltare la prossima gara di campionato, quella del primo marzo contro la Lazio: Florenzi, Musah e Loftus-Cheek.

Pubblicità

The post Diffidati Diavolo Rossonero Atalanta: sono tre i calciatori a rischio per la Lazio appeared first on Diavolo Rossonero News 24.