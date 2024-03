Diffidati Lazio #Milan AC: quattro giocatori a rischio per l’Empoli. I dettagli

12:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Diffidati Lazio-Diavolo Rossonero: sono quattro i giocatori rossoneri a rischio squalifica per la prossima gara contro l’Empoli. L’elenco completo

In vista della sfida di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Diavolo Rossonero, gara fondamentale per i rossoneri nella caccia al secondo posto occupato dalla Juve di Allegri, sono quattro i calciatori rossoneri diffidati e che in caso di giallo salterebbero la prossima gara contro l’Empoli. A questi si aggiunge Stefano Coach Pioli. Ecco l’elenco completo:

Florenzi, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Coach Pioli. Servirà fare grande attenzione.

