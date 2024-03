Diffidati #Juve “VS” il Napoli: un titolarissimo a rischio squalifica per l’Atalanta

14:33, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Diffidati Juve contro il Napoli: un titolarissimo a rischio squalifica per l’Atalanta! Rischio cartellino giallo

C’è un diffidato in casa Juventus in vista del match in trasferta contro il Napoli campione d’Italia in carica, in programma domenica alle ore 20.45 al Maradona.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Giovannino Vlahovic sarà squalificato in caso di cartellino giallo, è a rischio in vista di Juve-Atalanta.

Pubblicità

The post Diffidati Juve contro il Napoli: un titolarissimo a rischio squalifica per l’Atalanta appeared first on Juventus News 24.