Diffidati Atalanta: 4 Inter rischiano di saltare la #Juve 

13:33, 3 Mar 2024

L’Atalanta sarà la prossima avversaria della Juve, 4 giocatori nerazzurri dovranno stare attenti perché sono a rischio squalifica per il match di Torino

L’Atalanta, oggi, sfiderà il Bologna e 4 giocatori nerazzurri sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la gara del 10 marzo con la Juve.

I calciatori a rischio squalifica sono De Roon, Lookman, Zappacosta e Holm. Adesso resta da capire se Gasperini li preserverà in vista del match con la Juve o se li rischierà vista l’importanza della partita contro il Bologna,

