Diffidati AC Milan Napoli: tre rossoneri a rischio turno di squalifica per il Monza

Diffidati Milan-Monza: sono tre i calciatori rossoneri che in caso di ammonizione salteranno la sfida di domenica col Monza

In vista della sfida di questa sera tra Milan e Napolisono tre i calciatori rossoneri diffidati che in caso di ammonizione salteranno la sfida di domenica prossima contro il Monza.

I tre in questione sono Yunus Musah, che convive con la spada di Damocle del giallo da diverse partite, Alessandro Florenzi e Loftus-Cheek.

