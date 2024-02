Difesa Vecchia Signora Juventina tra le best degli ultimi 9 anni: la statistica

La difesa della Juve, in questa stagione, è la migliore delle ultime 9 stagioni. I bianconeri hanno subito solo 13 gol

Per risalire ad un dato migliore bisogna anche alla stagione 2014/2015, la prima di Massimiliano Allegri a Torino, quando le reti incassate alle 22ª giornata erano state solo 10.

