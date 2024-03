Diamanti spaventa l’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Perde 1-0 e va ai supplementari, ma…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

L’ex talento di Livorno e Bologna Alessandro Diamanti si è espresso verso la gara tra Internazionale FC e Atletico Madrid. Le dichiarazioni

Diamanti si è espresso così a Radio TV Serie A verso la sfida tra Atletico Madrid e Internazionale FC:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LA SFIDA –«Mi aspetto sicuramente un Atletico Madrid aggressivo. Questo è poco ma certo: metteranno pressione sull’arbitro e sull’ambiente che sarà caldo. È un bel test per l’Internazionale FC, veramente, perché se vieni fuori con una grande prestazione da quello stadio poi te la porti con te in Champions League. L’Atlético Madrid non ha fatto una partita cattiva a San Siro, un po’ più difensiva perché loro hanno quelle qualità. Però ci sono giocatori che sono in grado di farti la giocata. Giocherà titolare Antoine Griezmann? Dipende da come ha recuperato, da che minutaggio giochi. Se hai recuperato da poco la prima partita, o le prime due, le fai bene e se non ti sei allenato molto con la squadra cali dopo. Magari lo butterà dentro a gara in corso, non lo so: dipende se è un giocatore caratteriale o no. Il pronostico? 1-0 e tempi supplementari, ma spero di sbagliarmi come ho sbagliato tutti»

Pubblicità

L’articolo Diamanti spaventa l’Internazionale FC: «Perde 1-0 e va ai supplementari, ma…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.