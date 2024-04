Diamanti sicuro, la dichiarazione: «Zero chance per il Ac Milan di riprendere l’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News. Poi incorona El Toro Lautaro

Diamanti certo: «Zero chance per il Milan di riprendere l’Internazionale FC». Poi incorona Lautaro. Il giudizio dell’ex calciatore su questi temi Internazionale FCvistato da Radio TV Serie A, Alessandro Diamanti si sofferma sull’Internazionale FC e sulla differenza in classifica col Milan. Poi dice la sua anche su Lautaro Martinez. QUANTE CHANCE PER IL MILAN DI RIPRENDERE L’INTER? – […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Diamanti certo: «Zero chance per il Milan di riprendere l’Internazionale FC». Poi incorona Lautaro ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità