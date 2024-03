Dia #Milan AC, la Salernitana è infuriata: si valuta la richiesta di risarcimento danni dopo quell’episodio! #NEWS

20:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Dia Diavolo Rossonero, la Salernitana infuriata: si valuta la richiesta di risarcimento danni dopo quell’episodio! Le #news sull’obiettivo rossonero

Esplode, per l’ennesima volta in questa #campionato, il caso Dia alla Salernitana. L’attaccante, che piace al calciomercato Diavolo Rossonero, si sarebbe rifiutato di entrare nei minuti finali della sfida contro l’Udinese.

Il #club granata ha già, in passato, multato l’ex Villarreal e adesso starebbe valutando il risarcimento danni che andrebbe a toccare cifre milionarie. Inoltre, come riporta TuttoSalernitana la società sta analizzando se ci siano i presupposti legali per una sospensione dello stipendio.

