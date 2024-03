Dia #Milan AC, il giocatore si rifiuta di entrare in Udinese Salernitana! E per il futuro…

19:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Dia Diavolo Rossonero, il giocatore si rifiuta di entrare in Udinese Salernitana! E per il futuro… Le ultime sull’attaccante

L’ennesimo ‘caso Dia‘ per la Salernitana in questa #campionato. Secondo quanto detto in conferenza stampa da Liverani l’attaccante, seguito dal calciomercato Diavolo Rossonero, si sarebbe rifiutato di entrare per giocare gli ultimi sette minuti di Udinese-Salernitana. Il futuro di Dia è sempre più lontano da Salerno.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa? Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare».

Pubblicità

The post Dia Diavolo Rossonero, il giocatore si rifiuta di entrare in Udinese Salernitana! E per il futuro… appeared first on Diavolo Rossonero News 24.