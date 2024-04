Dia #Milan AC, Colantuono, la dichiarazione ufficiale: «La società sta lavorando per una quadra, pronto a fare questa scelta» #Intervista #News #Ultimora

16:45,1 Apr 2024, MILANELLO.

Il prossimo #futuro di Dia, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero resta da definire. Colantuono nel post di Bologna Salernitana ne ha parlato così a Sky Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, a Sky Sport nel post del match perso contro il Bologna, valido per la trentesima giornata della Serie A, ha parlato così del prossimo #futuro di Dia, accostato anche al calcio#mercato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Dia Diavolo Rossonero, Colantuono: «La società sta lavorando per una quadra, pronto a fare questa scelta» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.