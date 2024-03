Dia #Milan AC: CLAMOROSA presa di posizione della Salernitana, causa al giocatore! La richiesta del #TopClub

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Clamorosa decisione della Salernitana su Dia, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero. Causa al giocatore e maxi risarcimento richiesto

Nuovo capitolo nel caso Dia Salernitana. Come riportato da Sportface il #club campano fa causa all’attaccante accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero e chiede un maxi risarcimento di 20 milioni di euro.

Sarà il Collegio Arbitrale a dirimere la controversia che si è aperta tra il #club di Iervolino e il giocatore senegalese, che si è rifiutato di entrare in campo nella sfida contro l’Udinese. Il giocatore è stato già punito coi mezzi a disposizione della società campana, ma adesso è stato attivato il Collegio Arbitrale per una causa al giocatore, oltre a una multa pari al 50% dello stipendio mensile lordo percepito dal calciatore fino al termine della #campionato.

