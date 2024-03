Di testa, destro, sinistro, come segna El Toro di Bahia Blanca Lautaro con l’Internazionale F.C.? Ecco il dato sensazionale

1 Mar 2024, 11:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Come segna Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez con l’Internazionale? Ecco il potentissimo dato sull’attaccante, la statistica è impressionante

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez continua a trascinare l’Internazionale a suon di gol. Il Capitano nerazzurro è sempre più il capocannoniere della Serie A e la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non può che beneficiare dalle sue giocate. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport però, è da sottolineare come il meneghino abbia alcuni dati particolarmente interessanti proprio sulle sue marcature.

Dei 102 gol messi a segno in Serie A infatti, 60 sono arrivati dal piede destro, 24 in seguito a dei colpi di testa e per finire 18 dal piede sinistro. Ennesima prova della completezza di questo talento argentino.

