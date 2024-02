Pubblicità

Diffondi Informazione!

In estate, viste le situazioni contrattuali di Olivier Giroud e Luka Jovic, il Milan dovrà fare scelte decise per quanto riguarda il mercato delle punte. Ne parla Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24.

20:32

22 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte, che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità