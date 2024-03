Di Stefano, la dichiarazione ufficiale: «Indagine #Milan AC? Sono stati due giorni di caos ma i diavoli rossoneri sono focalizzati sul campo» #Intervista #News #Ultimora

19:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Di Stefano: «Indagine Diavolo Rossonero? Sono stati due giorni di caos ma i rossoneri sono focalizzati sul campo». Le dichiarazioni a Sky

Il giornalista Di Stefano ha analizzato a Sky la situazione dei rossoneri nel pre-partita di Slavia Praga Diavolo Rossonero.

PAROLE – «Sono stati due giorni di caos nel Diavolo Rossonero in merito a questa vicenda delicata che con il calcio giocato ha poco in comune, ma i rossoneri sono concentrati solo sulla sfida di questa sera contro lo Slavia. Questa mattina ha parlato Moncada, una battuta veloce sul Diavolo Rossonero, senza parlare di ciò che emergerà poi dalla procura e dalle indagini, appunto perchè la squadra e tutto il Diavolo Rossonero sono focalizzati solo sul campo. Coach Pioli vuole vincere e punterà ancora sui titolarissimi, soprattutto con Leao fresco del turno di riposo in Serie A».

