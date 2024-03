Di Stefano analizza la #schieramento di #Milan AC Empoli F.C., la dichiarazione ufficiale: «C’è un recupero importante per i diavoli rossoneri e verso la sfida di #UEFA UEFA #Europa League» #Intervista #News #Ultimora

16:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Peppe Di Stefano ha parlato prima della sfida tra Diavolo Rossonero e Empoli: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

Peppe Di Stefano ha parlato a DAZN nel pre-partita di Diavolo Rossonero Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «È un Diavolo Rossonero che recupera dei pezzi importanti in difesa come Tomori e Thiaw, che tornano così titolari dopo diversi mesi. Non giocherà dall’inizio Samuel Chukwueze, al suo posto spazio a “CheFort” Okafor decisivo nel finale contro la S.S. Lazio. Squalificato anche Florenzi, torna Calabria dal primo minuto, ma questo è un Diavolo Rossonero che vuole continuare a fare bene in campionato, alla luce anche della sfida di UEFA #Europa League di giovedì a Praga, anche quella da non sottovalutare. Questo pomeriggio arriverà l’Empoli per inseguire la salvezza con mister Nicola che ha dato una spinta diversa rispetto alle ultime partite».

Pubblicità

The post Di Stefano analizza la formazione di Diavolo Rossonero Empoli: «C’è un recupero importante per i rossoneri e verso la sfida di UEFA #Europa League» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.