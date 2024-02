Di Lorenzo AC Milan tutt’altro che imPOSSIBILE: pronta questa mossa per convincere il terzino

Di Lorenzo Milan tutt’altro che impossibile: pronta questa mossa per convincere il terzino a lasciare il Napoli

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci su un possibile arrivo al Milan di Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli campione d’Italia.

Il calciomercato Milan intravede ora concrete possibilità di portarlo in rossonero nel corso della prossima sessione estiva. Per convincere il terzino a lasciare il Napoli il Diavolo spera di giocarsi la carta Conte. Uno scenario, secondo Calciomercato.com, tutt’altro che improbabile.

