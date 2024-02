Di Lorenzo AC Milan, ora Moncada fa sul serio: proverà a convincere il Napoli! ULTIME

Di Lorenzo Milan, ora Moncada fa sul serio: proverà a convincere il Napoli! Le ULTIME sul futuro del giocatore

Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza il nome di Giovanni Di Lorenzo al calciomercato Milan. Il giornalista Luca Momblano ha riportato preziosi aggiornamenti sul possibile affare.

Il capitano del Napoli è uno degli obiettivi per la prossima estate e quindi i rossoneri proveranno a studiare la formula giusta per strappare il sì di De Laurentiis. Dietro questa operazione potrebbe esserci Conte.

