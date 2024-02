Di Gregorio Signora Juve, il portiere del Monza per il dopo Szczesny! I dettagli

Di Gregorio Juve, il portiere del Monza per il dopo Szczesny! I dettagli sul futuro dell’estremo difensore

La dirigenza della Juve inizia a sondare anche il mercato dei portiere per il post Szczesny. Come riportato da calciomercato.com, il club bianconero segue con grande attenzione anche Di Gregorio del Monza.

L’estremo difensore ex Inter si sta confermando tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Roma.

