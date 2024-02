Di Gregorio Signora Juve, chi gli fa spazio? Uno tra Szczesny e Perin è di troppo

Di Gregorio Juve, chi farebbe spazio al portiere del Monza? Uno tra Szczesny e Perin sarebbe di troppo in rosa: le ultime

La Gazzetta dello Sport rilancia la notizia di un forte interesse della Juve nei confronti di Di Gregorio, che sarebbe stato individuato come erede di Szczesny per difendere i pali della porta bianconera.

A quel punto, con il suo arrivo, uno tra lo stesso polacco e Perin sarebbe di troppo. Ma chi gli farebbe spazio? Dipende dai piani del club bianconero: se il numero uno del Monza venisse promosso subito a titolare, l’ex Genoa potrebbe fargli da dodicesimo, mentre in caso contrario sarebbe Tek a mantenere almeno per un altro anno i galloni di titolare.

