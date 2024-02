Di Gregorio ridotto male dopo Monza AC Milan: spunta la NEWS social dopo lo sVS in area

Di Gregorio ridotto male dopo Monza-Milan: spunta la foto social dopo il brutto infortunio subito ieri sera

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha subito un grave infortunio nella gara di ieri sera vinta poi 4-2 contro il Milan di Stefano Pioli.

L’estremo difensore è dovuto uscire sul finale del primo tempo sostituito da Sorrentino. Fortunatamente, a parte lo spavento, l’ex Inter ha rimediato solo un occhio gonfio. Il peggio sembra dunque alle spalle, a prescindere dal risultato finale che ha penalizzato la squadra di Pioli.

