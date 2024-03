Di Gregorio #Milan AC, non sarà facile strapparlo al Morza. Cosa filtra sul prossimo #futuro del portiere

17:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gregorio Diavolo Rossonero, non sarà facile strapparlo al Morza. Cosa filtra sul prossimo #futuro del portiere e le parole di Gianluca Galliani

Gianluca Galliani ha parlato ai microfoni di TV Play del prossimo #futuro di Di Gregorio, obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero. Ecco le parole del figlio di Adriano, amministratore delegato del Monza:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Di Gregorio ha un contratto lungo. Se qualcuno vorrà portarlo via dal Monza ci sarà da impegnarsi. E’ tra i migliori portieri d’#Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine #campionato»

Pubblicità

The post Di Gregorio Diavolo Rossonero, non sarà facile strapparlo al Morza. Cosa filtra sul prossimo #futuro del portiere appeared first on Diavolo Rossonero News 24.