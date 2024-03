Di Gregorio #Milan AC, la concorrenza aumenta. Cosa filtra sul futuro del portiere del “AC Monza”

14:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gregorio Diavolo Rossonero, la concorrenza aumenta. Cosa filtra sul futuro del portiere del Monza che piace anche a Juventus ed Inter

Le grandi prestazioni di Michele Di Gregorio non sono passate inosservate e adesso tante big di Serie A, tra cui il Diavolo Rossonero, puntano il portiere per la prossima stagione.

L’estremo difensore del Monza piace soprattutto a Juventus ed Inter. I bianconeri presenteranno un’offerta nel caso in cui uno tra Szczesny e Perin lascerà Torino in estate, i nerazzurri, invece, pensano a lui come vice Sommer. Inoltre, il #club nerazzurro ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita che potrebbe trasformarsi in uno sconto in caso di riacquisto.

