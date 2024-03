Di Gregorio #Milan AC, il portiere resta nei radar: Galliani chiave di volta della trattativa? Ultime

12:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gregorio-Diavolo Rossonero, il portiere del Monza resta sul taccuino di Moncada per l’eventuale sostituzione di Mike Maignan: le ultime Come riportato da Tuttosport, sul taccuino del calcio#mercato Diavolo Rossonero alla voce possibili eredi di Maignan resta ben saldo anche Michele Di Gregorio, portiere del Monza e uno dei migliori dell’intera Serie A. La valutazione è di […]

