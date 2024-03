Di Gregorio #Milan AC, Galliani esce allo scoperto sull’obiettivo rossonero: l’annuncio

15:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gregorio Diavolo Rossonero, Galliani esce allo scoperto sull’obiettivo di mercato dei rossoneri: l’annuncio sul portiere

L’ad del Monza Galliani ha parlato oggi anche di Michele Di Gregorio, portiere seguito con grande attenzione anche dal Diavolo Rossonero qualora Maignan dovesse lasciare i rossoneri.

GALLIANI – «Di lui non ho mai parlato con nessuno. In estate abbiamo già rinnovato i contratti più importanti. La nostra proprietà è fantastica e i figli, per l’amore che aveva il padre per il Monza, mi lasciano fare e spendono tanti soldi nel Monza. Hanno accettato tutte le volontà del padre nel testamento. Ringrazio la famiglia Berlusconi»

