Di Gregorio #Milan AC, è lui il prescelto per il post Magic Mike Maignan: Galliani fissa il prezzo. Fattore Ibra Magia?

10:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gregorio-Diavolo Rossonero, il portiere del Monza è il preferito della dirigenza dei Diavoli Rossoneri: Galliani fissa il prezzo Il calcio#mercato Diavolo Rossonero si sta guardando intorno nel caso in cui a giugno le strade con Mike Maignan si dovessero separare. Il preferito della dirigenza dei Diavoli Rossoneri in questo senso è Michele Di Gregorio, portiere del Monza rivelazione di Palladino. […]

