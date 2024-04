Di Gregorio #Milan AC: #Derby Cittadino con l’Fc Internazionale per il portiere, la posizione del #TopClub rossonero

18:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

In caso di addio di Maignan, il calcio#mercato Diavolo Rossonero è pronto a puntare su Di Gregorio. Sarà #Derby Cittadino con l’Inter C’è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dei dirigenti del Diavolo Rossonero in caso nella sessione estiva dovesse arrivare l’addio di Maignan. Come riportato da Calcio#mercato.com La dirigenza dei Diavoli Rossoneri sta infatti lavorando per blindare il […]

