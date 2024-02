Di Gregorio #Juve, altro clean sheet per il giocatore del Monza: i numeri

00:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Di Gregorio Juve, i numeri del portiere del Monza che rimane nell’orbita del calciomercato bianconero. Ecco i numeri di Opta

Michele Di Gregorio è nel mirino del calciomercato bianconero per la prossima stagione. Il portiere, intanto, chiude la porta anche contro la Salernitana e il Monza festeggia. Uno dei segreti del Monza sono anche i clean-sheet, che dall’inizio del nuovo anno sono diventati un fattore fondamentale.

4 – Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Monza nel 2024 in Serie A: quattro, al pari del Torino. Saracinesca.#SalernitanaMonza #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2024

Secondo quanto riportato da Opta, il Monza è salito a quattro clean sheet nel 2024, gli stessi del Torino, i numeri migliori della Serie A. Nessuno ha fatto meglio di brianzoli e granata, che hanno abbassato la saracinesca.

