Di Gregorio-Fc Internazionale, l’agente RIVELA: “C’è stata una chiacchierata”

24 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Da ormai due anni stabilmente tra i migliori portieri del campionato italiano, Michele Di Gregorio potrebbe dire addio al Monza la prossima estate. L’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Internazionale è entrato nel mirino delle big e potrebbe fare il grande salto sempre in Serie A. Lo stesso club nerazzurro, come ammesso dal suo agente Alberto Belloni su TV Play, di recente ha avuto contatti con la società interista.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Queste le sue parole: “Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Internazionale per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Internazionale. Da quando è uscito contrattualmente dai leoni nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita. Il rapporto c’è ancora perché ha giocato lì, c’è stata solo una chiacchierata prima di Natale, ma nulla di più. I leoni nerazzurri non hanno probabilmente la forza economica per fare un’offerta importante”.

Pubblicità