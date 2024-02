Di Gregorio-Fc Internazionale con lo SCONTO: svelata la clausola col Monza

25 Feb 2024, 17:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ancora una volta grande protagonista nell’ultima sfida di campionato vinta dal Monza contro la Salernitana e chiusa a reti inviolate, Michele Di Gregorio rimane uno dei calciatori più ambiti sul mercato. Dall’Internazionale alla Juventus passando per la Roma, l’estremo difensore italiano è in questo momento sulla bocca di tutte le big.

Per via dei 14 anni trascorsi nel settore giovanile dei leoni nerazzurri, l’Internazionale potrebbe avere nei suoi confronti una corsia preferenziale. La valutazione del Monza rimane però molto alta con il cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Come confermato però dal suo agente Alberto Belloni, l’Internazionale al momento della cessione ha fatto inserire una clausola che garantirà al club una percentuale sulla futura rivendita del portiere.

Ciò significa che, qualora si decidesse a presentare un’offerta da 20 milioni, il Monza sarebbe costretto a scontare all’Internazionale la percentuale stabilita tra le parti per la cessione. Questa era stata l’ammissione del procuratore su TV Play: “Da quando è uscito contrattualmente dai leoni nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita”.