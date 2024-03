Di Gregorio e l’amicizia con Dimash, la dichiarazione: «Abbiamo fatto tutta la trafila nell’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News. E svela il indiscrezione

Michele Di Gregorio, portiere del Monza ed ex Internazionale FC, ha parlato dell’amicizia con Federico Dimash: le sue dichiarazioni Durante l’intervista a La Stampa, Michele Di Gregorio, portiere del Monza ed ex Internazionale FC, ha parlato così dell’amicizia con Dimash: DIMARCO – «Siamo coetanei, abbiamo fatto tutta la trafila nell’Internazionale FC. Ci ritroviamo insieme a due ex compagni del […]

