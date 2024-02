Di Gregorio alla “Vecchia Signora”, anche l’Fc Internazionale ci guadagnerebbe

25 Feb 2024, 17:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Di Gregorio potrebbe essere presto il nuovo portiere della Juventus: anche l’Internazionale potrebbe guadagnare una percentuale sulla vendita

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini si è espresso sul futuro di Di Gregorio, la cui cessione dal Monza alla Juventus potrebbe portare qualcosa anche nelle casse dell’Internazionale:

L’AFFARE – «La società biancorossa lo ha riscattato dall’Internazionale per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Nell’affare il club.nerazzurro ha mantenuto una percentuale su un’eventuale vendita. Di sicuro è un numero uno molto affidabile ed è per questo entrato anche lui nei monitor bianconeri. Per ora solo idee ma la Juventus ha iniziato le sue valutazioni».

