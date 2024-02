Di Gregorio AC Milan si può: le due condizioni per mettere a segno il colpo

Di Gregorio Milan si può: le due condizioni per mettere a segno il colpo nel corso del prossimo mercato estivo

Domani sera la sfida tra Monza e Milan metterà di fronte Mike Maignan e Michele Di Gregorio, vale a dire l’attuale portiere rossonero e colui che potrebbe prendere il suo posto a partire dalla prossima stagione.

Di Gregorio è infatti il primo nome sulla lista del calciomercato Milan qualora Maignan dovesse partire in estate. Il Monza, intanto, ha già fissato il prezzo del suo cartellino: sono necessari almeno 20 milioni di euro. Sull’estremo difensore ci sono anche alcuni club di Premier League. Lo riporta Tuttosport.

