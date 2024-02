Di Gregorio AC Milan, nuove conferme sul portiere: c’è una novità importante

Di Gregorio Milan, nuove conferme sul portiere che si sta mettendo in mostra al Monza: c’è una novità importante

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. I rossoneri, vista aka delicata situazione intorno al futuro di Mike Maignan, iniziano a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo portiere.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, gli occhi del Diavolo sono finiti su Michele Di Gregorio: il Milan si è inserito nella corsa al portiere che si sta mettendo in mostra a Monza.

Pubblicità

The post Di Gregorio Milan, nuove conferme sul portiere: c’è una novità importante appeared first on Milan News 24.