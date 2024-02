Di Gregorio AC Milan, il portiere è finito nel mirino dei rossoneri. La VALUTAZIONE del Monza

Di Gregorio Milan, il portiere è finito nel mirino dei rossoneri. La VALUTAZIONE del Monza e le ultime in caso di cessione di Mike Maignan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Michele Di Gregorio è un possibile obiettivo del calciomercato Milan per la porta della prossima stagione.

Il portiere del Monza è uno dei migliori portieri di questo campionato e durante il mercato di gennaio è finito nel mirino del Newcastle. Inoltre, la valutazione è di circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il portiere brianzolo potrebbe essere un ottima alternativa in caso di cessione di Mike Maignan, anche se il club rossonero non ha intenzione di cederlo.

