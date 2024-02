Di Gregorio AC Milan, è lui il dopo Maignan: prezzo e concorrenza, TUTTI i dettagli

Di Gregorio Milan, è lui il possibile dopo Maignan: prezzo e concorrenza, TUTTI i dettagli sul portiere del Monza

Il Milan inizia a correre ai ripari nel caso in cui l’accordo con Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere in scadenza nel 2026 non dovesse essere trovato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista del calciomercato Milan è entrato prepotentemente il nome di Michele Di Gregorio: l’estremo difensore del Monza può partire in estate di fronte a un’offerta da 20 milioni di euro. Su di lui c’è anche qualche club inglese.

