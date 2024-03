Di Gennaro ribadisce con fermezza, la dichiarazione ufficiale: «#Milan AC e queste due squadre sono superiori alla Vecchia Signora Juventinantus. Sulla #Champions…» #Intervista #News #Ultimora

22:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Di Gennaro ribadisce con fermezza: «Diavolo Rossonero e queste due squadre sono superiori alla Juventus. Sulla Champions…». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Di Gennaro ha analizzato a TMW Radio il momento della Juventus, ribadendo che l’organico del Diavolo Rossonero sia superiore rispetto a quello dei bianconeri.

PAROLE – «Teme che la Juventus non possa andare in Champions? Sarebbe un fallimento grosso. Napoli S.S.C., Inter e Diavolo Rossonero per me hanno un organico più forte, lo ripeto. E’ in difficoltà, anche perché dietro il Bologna non molla, la A.S. Roma con Mister “DDR” De Rossi ha cambiato marcia, poi ci sono Atalanta e Napoli S.S.C.».

