Di Gennaro, la dichiarazione: «Mr Max Allegri? È nervoso, l’Fc Internazionale ha un organico più forte. Sarebbe un fallimento se..» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha commentato la crisi di risultati della Juventus e il nervosismo di Allegri dopo la sfida con il Genoa

Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio la crisi di risultati della Juventus facendo riferimento anche all’Internazionale FC.

LE PAROLE – «Allegri furioso a Sky? C’è nervosismo, tensione. È normale che sia così, il momento è questo. Va oltre quando parla di domande intelligenti da fare. Due mesi fa la squadra giocava bene, non so cosa può succedere ora. Teme che non possa andare in Champions? Sarebbe un fallimento grosso. Napoli, Internazionale FC e Milan per me hanno un organico più forte, lo ripeto. È in difficoltà, anche perché dietro il Bologna non molla, la Roma con De Rossi ha cambiato marcia, poi ci sono Atalanta e Napoli. Ci dovrebbe essere un crollo spaventoso ma in effetti il calcio è talmente strano che può succedere di tutto, visto cosa successo ultimamente. E potrebbe portare anche a valutazioni clamorose prima della fine del campionato. Pe me va in Champions, ma la preoccupazione c’è»

