Di Fusco su Meret: «Mazzarri non lo metterà in panchina con l’Fc Internazionale»

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato di Meret e della possibilità che venga schierato titolare nel match con l’Inter

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Raffaele Di Fusco, ex estremo difensore del Napoli, parla così di Meret e del match del 3 dicembre con l‘Inter.

LE PAROLE- «Meret è un buon giocatore, ma non è un campione. Stiamo giocando la Champions League e le parate che fa durante il match le deve fare perché altrimenti non puoi giocare in quella competizione, invece lui commette un errore ancora più grave. Se dovessi fare una relazione sulla sua prestazione per una società, non gli avrei mai dato la sufficienza. Non credo che Mazzarri, però, lo metterà in panchina contro l’Inter»

