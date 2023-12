Di Caro esalta l’Fc Internazionale: «Fa quello che fanno le grandi squadre, fa paura ed è completa»

Il giornalista Andrea Di Caro si è espresso così sulla vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro la Lazio in campionato

LE PAROLE – «Fa quello che fanno le grandi squadre: controlla i momenti della partita, non va quasi mai in affanno, sa contenere e poi colpire. Sa approfittare di ogni errore altrui ed è letale nelle ripartenze come in occasione del primo e del secondo gol. Quando poi deve gestire è abile nel palleggio. Subisce pochissimo e segna tanto: 39 gol fatti e 7 subiti: + 4 sulla Juve, +8 rispetto allo scorso anno, può chiudere l’andata a 50 punti (come il Napoli l’anno scorso) e in proiezione a fine stagione sarebbero 100…

Il campionato è lungo ma una cosa l’Inter già la sa: passerà il Natale in testa alla classifica. Finora con le big ha vinto sempre, in casa e fuori, fatta eccezione per il pareggio di Torino con la Juve, quando ha dato la sensazione di accontentarsi di uscire imbattuta. Poco da dire: l’Inter è completa e fa paura. Lo scudetto è l’obiettivo principe chiesto ad Inzaghi. Nessuna avversaria al momento è al suo livello. La speranza della Juve è quella di restare il più possibile attaccata ai nerazzurri, ritoccare la rosa a gennaio e sperare che la Champions possa affaticare l’Inter (oggi i sorteggi) o che qualcosa si inceppi: ma è difficile oggi, vedendo la squadra, capire cosa».

