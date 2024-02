Di Canio avverte l’Fc Internazionale: «La Juve non si scoraggerà, l’ho capito da questo» #Intervista

Pubblicità

Di Canio non ha dubbi, guai a sottovalutare la Juve che per un motivo ben preciso continuerà a lottare con l’Inter per lo Scudetto

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato così della lotta Scudetto tra Inter e Juve. Sicuro, sulle ambizioni dei bianconeri

PAROLE – «La Juventus non si scoraggerà perché avranno l’idea che quello che hanno fatto lo hanno fatto con questi principi e mentalità, quindi la sconfitta di San Siro non è stata una mazzata. Sono in attesa di quello che potrà accadere con l’Inter impegnato in Champions, anche se avrebbero preferito pareggiarla».

L’articolo Di Canio avverte l’Inter: «La Juve non si scoraggerà, l’ho capito da questo» proviene da Inter News 24.