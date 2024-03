18:03, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Di Bello fermato dall’AIA: l’arbitro paga a caro prezzo gli errori in Lazio Milan. Il designatore Rocchi lo sospende per un mese

Mano pesante dell’AIA e del designatore Rocchi nei confronti di Di Bello dopo i gravi errori commessi in Lazio Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’arbitro è stato fermato per un mese.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Al fischietto, che aveva causato polemiche anche in occasione di Juve Bologna, vengono imputati gli errori sulle espulsioni di Pellegrini e Guendozi. E’ stata reputata corretta, invece, la corretta di non fischiare rigore per la Lazio in occasione del contatto tra Maignan e Castellanos.

Pubblicità

The post Di Bello fermato dall’AIA: l’arbitro paga a caro prezzo gli errori in Lazio Milan appeared first on Juventus News 24.