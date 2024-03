Di Bello, clamorosa decisione della UEFA: designato per Real Madrid Lipsia

15:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Di Bello, clamorosa decisione della UEFA: dopo le polemiche di S.S. Lazio-Diavolo Rossonero l’arbitro è stato designato in Real Madrid-Lipsia

L’arbitro Di Bello, reduce dalla direzione con tantissime polemiche di S.S. Lazio-Diavolo Rossonero, terminata con tre espulsi tra le fila dei biancocelesti, non si ferma.

Con una decisione clamorosa infatti la UEFA lo ha designato come quarto uomo nella sfida degli ottavi di finale del 6 marzo tra Real Madrid e Lipsia. Il direttore di gara tra spagnoli e tedeschi sarà invece Massa. Ricordiamo che Di Bello è stato sospeso per un mese in Serie A dopo la gara dell’Olimpico.

