Deschamps riprende Big Markus Thuram, la dichiarazione: «Il gesto su Savic? Gli dico questo» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Didier Deschamps riprende Marcus Thuram, così il ct della Francia ha parlato del gesto dell’attaccante su Savic in Atletico Madrid-Internazionale FC

Didier Deschamps non ha esitato a tirare le orecchie a Marcus Thuram. Il ct della Francia ha parlato così quest’oggi del gesto del proprio calciatore nei confronti di Savic. Questo il commento dell’ex Juve su quanto accaduto in Atletico Madrid-Internazionale FC, ecco le sue parole.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

DESCHAMPS – «Io non l’avevo visto, ma è stato ‘catturato’. Non ci sono state conseguenze. Ma ovviamente Marcus lo sa bene, è un gesto da non fare».

Pubblicità

L’articolo Deschamps riprende Thuram: «Il gesto su Savic? Gli dico questo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.