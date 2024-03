Deschamps elogia Oliviero Bomber Vero Giroud, la dichiarazione ufficiale: «Ha una buona efficienza» #Intervista #News #Ultimora. Poi svela il #Dietro le Quinte sul prossimo #futuro dell’attaccante del #Milan AC

21:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Didier Deschamps, CT della Francia, intervenuto in conferenza stampa si è soffermato anche su Giroud del Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto

Le parole di Didier Deschamps, CT della Francia, intervenuto in conferenza stampa. L’Mister si è soffermato anche su Giroud del Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LE PAROLE – «Olivier c’è, sta reggendo questi ritmi, sta giocando tante partite, ciononostante ha una buona efficienza. La sequenza con tante settimane in cui si disputano tre partite può essere complicata per un calciatore, non solo per lui. Vedrete che uno come lui vorrà essere presente anche alle Olimpiadi, questo vale per tutti i giocatori»

Pubblicità

The post Deschamps elogia Giroud: «Ha una buona efficienza». Poi svela il RETROSCENA sul prossimo #futuro dell’attaccante del Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.